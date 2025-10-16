وزير الثقافة يكرم 10 شخصيات من رموز الفن العربي في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كرم وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ١٠ شخصيات من رموز الفن العربي، خلال افتتاح الدورة الـ٣٣ من مهرجان الموسيقى العربية، في دورة تحمل اسم أم كلثوم.

والمكرمون هم؛ الدكتور هشام شرف (الأردن)، اسم الفنانة نعيمة سميح (المغرب)، إسم الشاعر الهادى أدم (السودان)، عازف الكولة إبراهيم فتحى (مصر)، الدكتورة شيرين عبد اللطيف أستاذ الموسيقى العربية وعميد كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية (مصر)، اسم الموسيقار وعازف الجيتار جلال فودة (مصر)، المايسترو حسن فكرى (مصر)، الشاعر وائل هلال (مصر)، الملحن خالد عز (مصر).

وتتسلم المطربة آمال ماهر التكريم خلال الفقرة الفنية الخاصة بحفل الافتتاح ويقودها المايسترو تامر فيظى وتضم مختارات من مؤلفات الطرب العربى لعمالقة زمن الفن الجميل الى جانب عدد من أعمالها الخاصة الشهيرة.

وشهد الحفل حضور الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والإعلامية منى الشاذلي، والإعلامية سهير جودة، والفنانة مي فاروق وزوجها الفنان محمد العمروسي.

وانطلق مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ٣٣، على مسرح النافورة بدار الأوبرا، بعرض فيلم "قاهرة القلوب".



يخرج الحفل مهدي السيد، تصميم الديكور والجرافيك عبد المنعم المصرى، مساعد مخرج على يسرى، مخرج منفذ شريف رمضان ويتخلله فيلماً عن مشوار حياة كوكب الشرق أم كلثوم شخصية المهرجان من إخراج سامر ماضى.