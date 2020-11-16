رجائي عطية: انعقاد المكتب الدائم للمحامين العرب ديسمبر المقبل

خاطب رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الاثنين، الأمين العام للاتحاد، ناصر الكريوين، بشأن انعقاد المكتب الدائم بمدينة شرم الشيخ في الأسبوع الأخير من ديسمبر 2020.

وقال عطية في خطابه: "يسعدني أن أكرر ما سبق أن أبلغناه لسيادتكم وجميع النقباء العرب، والأمناء العامين المساعدين، والأعضاء المنضمين، والأعضاء الأصليين باتحاد المحامين العرب، بموافقة نقابة جمهورية مصر العربية على استضافة انعقاد المكتب الدائم بشرم الشيخ في الأسبوع الأخير من ديسمبر 2020، وذلك لترتيب الإجراءات مع النقابات خاصة وأن هناك انتخابات بنقابات المغرب في نهاية نوفمبر 2020، ونحو تجديد مقاعد نقابة مصر التي تنتهي مددهم في ديسمبر المقبل".

وأضاف: "تتولى دعوة الأمانة العامة للاتحاد للانعقاد بالقاهرة قبل الاجتماع بأسبوع على الأكثر لتحديد جدول الأعمال الذي سيعرض على المكتب الدائم، واختيار شعار الدورة".