التشيك تسجل 1887 إصابة جديدة بكورونا و65 حالة وفاة

أعلنت جمهورية التشيك تسجيل 1887 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مدار ال24 ساعة الماضية، ما يمثل أقل حصيلة إصابة يومية منذ الخامس من أكتوبر الماضي.

وأفادت وزارة الصحة التشيكية - حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الاثنين - بأنه تم تسجيل 65 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس أمس الأحد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في البلاد إلى 6 آلاف و208 حالات.

ومن المقرر أن تناقش الحكومة اليوم تمديد حالة الطوارئ الحالية لمدة 30 يوما إضافية، على أن ينظر مجلس النواب في الاقتراح يوم الخميس المقبل.