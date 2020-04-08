 التشيك تسجل 1887 إصابة جديدة بكورونا و65 حالة وفاة - بوابة الشروق
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التشيك تسجل 1887 إصابة جديدة بكورونا و65 حالة وفاة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 1:27 م | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 1:27 م

أعلنت جمهورية التشيك تسجيل 1887 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مدار ال24 ساعة الماضية، ما يمثل أقل حصيلة إصابة يومية منذ الخامس من أكتوبر الماضي.

وأفادت وزارة الصحة التشيكية - حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الاثنين - بأنه تم تسجيل 65 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس أمس الأحد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في البلاد إلى 6 آلاف و208 حالات.

ومن المقرر أن تناقش الحكومة اليوم تمديد حالة الطوارئ الحالية لمدة 30 يوما إضافية، على أن ينظر مجلس النواب في الاقتراح يوم الخميس المقبل.

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