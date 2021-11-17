عرابي: لابد منح شريف فرصة كمهاجم صريح وكيروش مدرب كبير

علق أسامة عرابي نجم منتخب مصر والأهلي السابق، على أداء منتخب مصر في مباراة الجابون في تصفيات كأس العالم، قائلا إن كارلوس كيروش أعطى فرصا لبعض اللاعبين في مباراة اليوم.
و أضاف عرابي خلال تصريحات تلفزيونية :«المشكلة تكمن في أن كيروش دفع بـ 3 مهاجمين في تشكيلة المنتخب وهم محمد شريف وأحمد ياسر ريان ومروان حمدي، ومحمد شريف لازم ياخد فرصة في مركز رأس الحربة والهجوم».
واكمل أسامة عرابي :«كيروش من حقه يجرب بعض اللاعبين للوصول إلى أفضل تشكيلة للمنتخب».
وتابع عرابي :«لابد من تواجد قوام أساسي للمنتخب المصري كي يشارك في المباراة الفاصلة لتصفيات كأس العالم وبطولة الأمم الافريقية».
واختم نجم الاهلي السابق :«في البطولة العربية سوف يكتشف كيروش التشكيلة الأمثل والأفضل من أجل المشاركة مع المنتخب، وكيروش اسم كبير في عالم التدريب على مستوى العالم».