أوكرانيا: مقتل مدني وإصابة 7 آخرين في دونيتسك

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في "دونيتسك" بافلو كيريلينكو، مقتل مدني وإصابة 7 آخرين على يد القوات الروسية.



وأضاف كيريلينكو -في منشور عبر موقع تليجرام نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الأربعاء - أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكا.



وفي سياق متصل، ذكرت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني، اليوم، أن وحدات الصواريخ والمدفعية التابعة لقوات الدفاع فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على مواقع القوات الروسية ومناطق تمركز القوى البشرية والمعدات والأسلحة على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو جنوبي البلاد.



وأوضحت القيادة - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن الجيش الأوكراني أكمل في الإجمالي، على مدار أمس، أكثر من 50 مهمة إطلاق نار؛ مما أسفر عن مقتل 17 جنديًا روسيًا وتدمير 15 مركبة مدرعة وقطعتين من المدفعية ذاتية الدفع وطائرة استطلاع جوية بدون طيار من طراز "أورلان-10".



وتابع البيان "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعين للذخيرة في بلدتي نوفا كاخوفكا وأوليشكي، فيما سيتم توضيح الخسائر المتبقية للروس خلال أوقات لاحقة، كما أن قوات الدفاع الأوكرانية في الجنوب صدت أمس هجمات صاروخية من جانب القوات الروسية التي أطلقت 23 صاروخ كروز على المجتمعات الإقليمية في منطقة مسئولية القيادة العملياتية الجنوبية".



وأشارت القيادة إلى أن القوات الروسية أطلقت حوالي 100 صاروخ على أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا وأصابت البنية التحتية والمباني السكنية.. لافتة إلى أن مجلس الأمن الدولي سيناقش في وقت لاحق الهجمات الصاروخية التي تستهدف البنية التحتية الأوكرانية والمباني السكنية من قبل روسيا