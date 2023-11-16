اشتداد القصف على الحدود اللبنانية بين حزب الله وإسرائيل

قال مصدر أمني لبناني، اليوم الخميس، إن اليوم هو أحد أكثر الأيام عنفاً منذ أن بدأت جماعة حزب الله تبادل إطلاق النار مع قوات الاحتلال الإسرائيلية، في أعقاب اندلاع الحرب بين حركة "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وبحسب وكالة "رويترز"، اشتد القصف عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية، اليوم الخميس، حيث قال حزب الله إنه أطلق صواريخ على ثمانية مواقع عبر الحدود، فيما قالت إسرائيل إنها ردت بنيران المدفعية.

وفي تصريحات على مدار اليوم، قال حزب الله إنه ضرب ثمانية مواقع في إسرائيل، بما في ذلك مجموعة من جنود الاحتلال وثكنة ومواقع عسكرية أخرى.

وأضاف المصدر الأمني اللبناني أن قصفاً إسرائيلياً، بما في ذلك ضربات بطائرات دون طيار، أصاب ما لا يقل عن 12 قرية على طول الحدود الجنوبية للبنان.

كما أفاد جيش الاحتلال في بيان، بضرب "خلية" في لبنان حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه إسرائيل وأطلقت نيران المدفعية على أهداف أخرى.