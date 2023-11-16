 تموين الشرقية يحرر محاضر لمخابز مخالفة بمركز كفر صقر - بوابة الشروق
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تموين الشرقية يحرر محاضر لمخابز مخالفة بمركز كفر صقر

فاطمة علي
نشر في: الخميس 16 نوفمبر 2023 - 1:29 م | آخر تحديث: الخميس 16 نوفمبر 2023 - 1:29 م

شنت إدارة التموين بمركز ومدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، بإشراف فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بمحافظة الشرقية، ورئاسة عبدالرؤوف سويلم مدير الإدارة، ومشاركة مفتشي الإدارة، حملة تفتيشية على المخابز الموجوده بنطاق المركز.

أسفرت الحملة عن تحرير 8 تقارير إثبات حالة ضد أصحاب المخابز المخالفة؛ لقيام أصحابها بإنتاج خبز ناقص الوزن و غير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافة المعجن وأدوات العجين وعدم إعلان بيانات المخبز.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بمحافظة الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي؛ وذلك للتأكد من مدى التزام أصحابها بتطبيق الاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.


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