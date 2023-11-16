النائب إيهاب وهبة: وعي المصريين أقوى من دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية

قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعد واجبا وطنيا ومن أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن؛ لما لها من تأثير في صنع حاضر ومستقبل البلاد، ويتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على المشاركة الشعبية في صنع القرار.

وأضاف وهبة، في بيان له اليوم، أن المشاركة الانتخابية تعمل على تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالأوطان، موضحا أن المشاركة تُعد ضمانتنا الرئيسة لتحقيق ما نصبو إليه جميعًا؛ فمن أجل مصر لا بد أن نتوجه بقناعة تامة نحو صناديق الاقتراع لندلي بأصواتنا ونؤكد للعالم كله أننا سنستكمل بناء دولتنا، ولا مجال للمزايدات والتدخلات والشائعات المغرضة التي تستهدف إفساد هذا المناخ الديمقراطي .

وحذر رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ، من دعوات قنوات الجماعات الإرهابية، للمصريين بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعدم المشاركة فيها، معتبرا أنها محاولات فاشلة تستهدف تشويه مشهد العرس الديمقراطي، وزعزعة وعي المواطنين لتحقيق أهداف مشبوهة، مؤكدا أن وعي الجماهير المصرية أكبر وأشد وأقوى من الدعوات الهدامة التي تدعو للمقاطعة ولن ينساقوا وراء هذه الشائعات المغرضة.

وذكر وهبة، أن الانتخابات الرئاسية ستتم تحت إشراف قضائي كامل، بما سيضمن نزاهة كل إجراءات المشاركة، والتمسك بمبدأ الحياد في كل العمليات التي تسبق إعلان الفائز في الانتخابات، مشيرا إلى أن الجميع عليه دور كبير في توعية المواطنين بأهمية المشاركة، وتوضيح لهم كل الإجراءات وخاصة مساعدة كبار السن والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد وهبة، دعم المهندس حازم عمر مرشح حزب الشعب الجمهوري بالانتخابات الرئاسية عن طريق كل قيادات وأمانات الحزب على مستوى الجمهورية ، لافتا إلى أن البرنامج الانتخابي لمرشح الحزب مبني على ثلاثة محاور رئيسية تشمل معالجات في مختلف قطاعات الدولة، منوها بأنه يضع على أولويات اهتماماته بقطاع الاقتصاد وسيعمل على المعالجة الناجزة للتحديات الموجودة، وحل المشكلات التي تواجه كل من الصحة، التعليم، وغيرها.