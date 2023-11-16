بوروندي تعبر جامبيا بثلاثية في تصفيات كأس العالم 2026

حقق منتخب بوروندي بداية واعدة في مشواره بالمجموعة السادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتغلب المنتخب البوروندي 3 / 2 على ضيفه منتخب جامبيا، اليوم الخميس، في الجولة الأولى بالمجموعة، بتصفيات المونديال القادم، المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وافتتح عابدي بيجيرمانا التسجيل لبوروندي في الدقيقة 31، قبل أن يضيف زميله فريديريك نسابيومفا الهدف الثاني في الدقيقة 35، غير أن المنتخب الجامبي قلص الفارق عقب تسجيل موسى بارو هدفا للضيوف في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وبينما حاول منتخب جامبيا إدراك التعادل خلال الشوط الثاني، عزز سودي عبدالله تقدم منتخب بوروندي، بعدما أحرز الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 75، فيما سجل إيبريما كولي الهدف الثاني لجامبيا في الدقيقة الثامنة من الوقت الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

يشار إلى أن المجموعة تضم أيضا منتخبات كوت ديفوار والجابون وكينيا وسيشل. ويلتقي منتخب بوروندي مع ضيفه منتخب الجابون يوم الأحد القادم بالجولة المقبلة، فيما يلعب منتخب جامبيا مع ضيفه منتخب كوت ديفوار في اليوم التالي.