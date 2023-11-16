مسئول أممي: لا يمكن استمرار الوضع القائم في غزة والاحتلال يجب أن ينتهي

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن الوضع القائم في قطاع غزة لا يمكن أن يستمر، مشيرًا إلى أن «الاحتلال للأراضي الفلسطينية يجب أن ينتهي».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن المنظمة الأممية مستمرة في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في غزة، داعيًا إلى سرعة تنفيذ الأطراف المتنازعة للقرار الصادر عن مجلس الأمن، أمس الأربعاء.

وأكمل: «ينبغي أن نفرض وقفًا لإطلاق النار لأغراض إنسانية، ونضع حدًا للنزاع من أجل توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية من كهرباء وماء وغذاء، وإرساء أرضية لتحقيق السلام».

وشدد على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني بشكل فوري، ووقف العقاب الجماعي، إضافة إلى إطلاق سراح المحتجزين، والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والوقود للقطاع المحاصر.

ودعا الجانب الإسرائيلي إلى فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، قائلًا إن «السلطات الإسرائيلية عليها اتخاذ تدابير فورية؛ تضمن تقيد قوات الأمن بالتزاماتها كقوة احتلال لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية».

وأشار إلى أن «كل الدول صاحبة التأثير على أطراف النزاع عليها العمل لبناء سلام دائم في المنطقة»، مضيفًا: «الاحتلال يجب أن ينتهي، وسنظل هيئة مستقلة وندعم القواعد الدولية والمعايير التي تضمن سلام دائم، من خلال الاحترام الكامل للاحتياجات الإنسانية».