غدا طقس معتدل الحرارة نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره والعظمى بالقاهرة 27

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد الجمعة؛ معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

وتوجد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرص لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من (1 متر إلى 1.5 متر) والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من (1 متر إلى 1.5 متر) والرياح السطحية شمالية غربية.

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 19

العاصمة الإدارية 27 19

إسكندرية 26 17

الأقصر 29 16

أسوان 31 18