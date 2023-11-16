هنية: أوجه التحية للشعب الفلسطيني المرابط القابض على جمر الصبر والصمود

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن حماس حركة متجذرة في أرضها، ملتحمة بشعبها، ولن يستطيع العدو وكل من تحالف معه وشاركه عدوانه، تغيير الواقع في قطاع غزة الصامد بإذن الله.

وأضاف هنية خلال كلمته منذ قليل: "نؤكد ضرورة الإقرار بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وكل ذلك دون قيد أو شرط باعتباره حقاً أصيلاً لشعبنا مكفول بالقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة".

وتابع "أوجه التحية لشعبنا الفلسطيني المرابط القابض على جمر الصبر والصمود والثبات ولمقاومتنا الباسلة التي باتت تمثل طليعة الأمة والطائفة المنصورة. التحية لأحرار العالم الذين يملؤون الشوارع والساحات، ويمارسون الضغوط على زعمائهم وحكوماتهم للتوقف عن دعم العدوان ووضع حدّ لجرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ونوجه التحية لجبهات المقاومة الساخنة التي تسهم في هذه المعركة".

وواصل: "إن نصرة غزة بالمال والسلاح والجهاد يجب أن يتجاوز كل المعيقات مهما كانت فلا عذر لقاعد أو راضٍ بالقليل من الجهد أو العمل، فمعركة طوفان الأقصى هي معركة الأمة جمعاء ولا بد أن تتوحد كل الجهود والاندفاع بلا تردد نحو الخيارات الجريئة ليتواصل الطوفان ونمضي نحو تحرير القدس وأرض فلسطين".