نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف للعام الحالي

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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للتطوير والرصف وتركيب بلاط الأنترلوك بمدينة أبوالنمرس، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتابع نائب المحافظ، ميدانيا أعمال تركيب بلاط الأنترلوك لعدد ٢١ شارعا بمتفرعات شارع مركز الشرطة، وأعمال التطوير والتوسعة ووضع طبقة السن بطريق ٦ أكتوبر من مدرسة ترسا التجريبي حتى كوبري شبرامنت بمدينة أبوالنمرس تمهيدا للبدء في أعمال الرصف.

ووجه نائب المحافظ، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.