الأونروا: 70٪ من الفلسطينيين بغزة يستخدمون المياه الملوثة للشرب والأمراض والأوبئة بدأت تنتشر

قال الدكتور عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الاونروا، إن المؤسسة أصدرت تحذيرا قبل يومين، واليوم المفوض العام للأونروا تحدث عن نقص الوقود الذي يشغل محطات المياه والصرف الصحي والمشافي والمخابز واليوم انتهى الوقود.

وأضاف أبو حسنة في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة الذي يذاع عبر قناة etc، أن ٧٠ ٪ من الفلسطينيين لا يستطيعون الحصول على الماء النظيف ويستخدمون المياه الملوثة للشرب.

وأشار إلى أن هناك ٦٠ محطة صغيرة و٣ محطات كبيرة للصرف الصحي توقفت واليوم شوارع قطاع غزة كانت تغمرها مياه الصرف الصحي والمجاري وعمليا هذا سبب انتشار الكثير من الأمراض في قطاع غزة وفي مراكز الإيواء، و هناك ٨٠٠ ألف نازح في ١٥١ مدرسة هؤلاء ينقصهم كل شيء وأيضا بدأت الأمراض تنتشر.

ولفت إلي أن الوضع في جنوب قطاع غزة الذي نزح إليه الفلسطينيون باعتبار أنه منطقة آمنة أصبحت منطقة لا تطاق وبها انهيار سكاني كبير.

وأوضح أن الأونروا هي أكبر مؤسسة أممية موجودة في قطاع غزة بها ١٣٠٠٠ موظف منهم ٥٠٠٠ يعملون الآن في منطقة جنوب قطاع غزة قتل لنا ١٠٢ موظف وهذا أكبر عدد في تاريخ الأمم المتحدة يقتل خلال شهر.

وأضاف أن قوة الأمم المتحدة محدودة وأن كل قراراتها التي صدرت منذ عام ١٩٤٨ لم يطبق منها شيء، لذلك الأمم المتحدة تملك سلاح الاحتجاج والاتصالات السياسية والحراك الإعلامي وأن ٧٠ ٪ من مؤسسات الأمم المتحدة والتي ترفع العلم الأزرق أصيبت في جنوب قطاع غزة.