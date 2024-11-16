مصرع وإصابة 22 من القوات الأمنية في هجوم مسلح جنوب غربي باكستان

لقى سبعة من القوات الأمنية الباكستانية مصرعهم، وأصيب 15 آخرون في هجوم شنه مسلحون مجهولون على نقطة تفتيش في منطقة "قلات" بإقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد.

وقالت السلطات الباكستانية، في بيان صحفي أوردته قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية، اليوم السبت، إنه تم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات في مدينة "كويتا" عاصمة الإقليم من أجل تلقي العلاج.

ومن جانبها، أعلنت جماعة جيش تحرير بلوشستان مسئوليتها عن هذا الهجوم.

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021 ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في المقاطعات الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".