 مصرع وإصابة 22 من القوات الأمنية في هجوم مسلح جنوب غربي باكستان - بوابة الشروق
السبت 16 نوفمبر 2024 2:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مصرع وإصابة 22 من القوات الأمنية في هجوم مسلح جنوب غربي باكستان

أ ش أ
نشر في: السبت 16 نوفمبر 2024 - 2:26 م | آخر تحديث: السبت 16 نوفمبر 2024 - 2:26 م

لقى سبعة من القوات الأمنية الباكستانية مصرعهم، وأصيب 15 آخرون في هجوم شنه مسلحون مجهولون على نقطة تفتيش في منطقة "قلات" بإقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد.

وقالت السلطات الباكستانية، في بيان صحفي أوردته قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية، اليوم السبت، إنه تم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات في مدينة "كويتا" عاصمة الإقليم من أجل تلقي العلاج.

ومن جانبها، أعلنت جماعة جيش تحرير بلوشستان مسئوليتها عن هذا الهجوم.

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021 ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في المقاطعات الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك