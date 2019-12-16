كورتوا: طولي يجعل الخصم متوتر حين أتقدم بالركنيات

ساهم البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد في تعادل فريقه بتوقيت قاتل، أمام فالنسيا، بعد تقدمه في الركلة الركنية الأخيرة للميرنجي، والذي سجل خلالها الفرنسي كريم بنزيما هدف التعادل للفريق، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الإسباني.

وقال البلجيكي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "طولي مترين ويمكن للخصوم أن يشعروا بالتوتر بعض الشيء إذا تقدمت وقفزت في الركلات الركنية".

وأضاف: "استفدت من طولي، وتوني كروس رفع الكرة عند القائم الأول ورأيت أنها كانت في طريقي وانتهت برأسية جيدة، ذهبت الكرة لاحقاً إلى بنزيما وسجل الهدف، نقطة جيدة تحققت هنا".

وأوضح: "في مثل هذه الكرات عليك أن تتقدم وأنت واثق من قدرتك على التسجيل، قبل التعادل تصديت بشكل جيد لكرة فاييخو التي كادت أن تجعل فالنسيا متقدما 2-0، عرفت أن المتبقي 30 ثانية فقط ولذا قررت التقدم".

واختتم: "أردنا الظفر بنقاط المباراة الثلاثة لكن ملعب المستايا صعب. حصدنا نقطة واحدة ولكننا نشعر بالرضا لأننا قاتلنا حتى النهاية".