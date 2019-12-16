رئيس وزراء باكستان يبحث مع سيناتور أمريكي العلاقات الثنائية

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بحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الاثنين، مع رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ليندسي جراهام العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أنه تم خلال اللقاء - الذي حضره وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي - مناقشة سبل تحسين العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة.

يعد جراهام مدافعا قويا عن تنشيط العلاقات الأمريكية الباكستانية لصالح السلام والأمن الإقليميين.

ودعا جراهام - في اجتماعات سابقة مع عمران خان - إلى مشاركة متواصلة ورفيعة المستوى بين باكستان وأمريكا، وأعرب عن تقديره لدعم باكستان للسلام والمصالحة في أفغانستان.