محمد بن راشد يستقبل حاكم عام أستراليا

استقبل نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، الجنرال ديفيد هيرلي حاكم عام أستراليا والوفد المرافق.

ورحب آل مكتوم -حسبما ذكرت وكالة الانباء الإماراتية "وام"- بالضيف وتجاذب معه أطراف الحديث حول العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات مع استراليا خاصة و دول الكومنولث بصورة عامة و تطور هذه العلاقات عاما بعد عام على مختلف المستويات وفي شتى المجالات الثقافية والسياحية والتجارية والعلمية وغيرها.

وتطرق الحديث بين محمد بن راشد آل مكتوم و الجنرال ديفيد هيرلي إلى "إكسبو دبي 2020" وأثره الإيجابي على بناء جسور جديدة للتواصل الثقافي و الإنساني و السياحي و التجاري بين دولة الإمارات وجميع الدول المشاركة في الحدث العالمي الذي تشارك فيه نحو 192 دولة ومنها استراليا التي تشارك بجناح ضخم يعكس تراث وحضارة الشعب الأسترالي.

ورحب سموه بمشاركة أستراليا وجميع الدول الصديقة في هذا المعرض الدولي الأكبر و الأشهر على مستوى العالم، مؤكدا أن ضيوف الإمارات إلى "إكسبو دبي 2020" سيحظون بكل الاهتمام والترحيب ودفء الاستقبال الذي يعكس آصالة وكرم شعب الإمارات وعراقة تقاليده وقيمه الإنسانية.