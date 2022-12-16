تواصل نيابة كرداسة بشمال الجيزة التحقيقات مع طبيب متهم بإجراء عمليات طبية غير المشروعة في إجهاض السيدات داخل مركز خاص ملك المتهم والتخلص من الأجنة حرقاً أو إلقائها للكلاب أعلى سطح المركز.

وواجهت النيابة الطبيب بما جاء في التحريات وأقوال الشهود من استخدامه المركز الطبي منذ عام ۲۰۱۷ لإجراء عمليات إجهاض للفتيات الراغبات في إجراء تلك العملية نتيجة حملهن سفاحاً أو الراغبات في أجهض حملهن لأسباب مختلفة نظير أجر مادي وقدرها ألف وخمسمائة جنيه عن كل حالة بمعدل عملية أو عمليتين أسبوعياً، مع القيام بحرق الأجنة بالمحرقة المتواجدة أعلى سطح العقار محل سكنه والمتواجد به المركز الطبي.

وقال الطبيب المتهم: "أنا كنت في المركز الطبي بتاعى وكنت بعمل عملية خراج في الرحم لحالة ولقيت المباحث دخلت عليا وفتشوا المكان كله وفتشوني وبعد كده أخدوني وجبوني على القسم".

وأضاف: "أنا بعمل عمليات الإجهاض المصرح بها، لو كان مفيش نبض في الجنين أو حدوث نزيف حاد أو تشوهات تأثر على حياة الجنين".

وتابع: "أنا مابستخدمش في المركز الطبي غير الكيتامين، وده بنستخدمه في العمليات الجراحية وبنشتغل فيها بتخدير موضعي".

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ألقت القبض علي طبيب نساء وتوليد؛ لاتهامه بالقيام بعمليات إجهاض داخل مركز ولادة خاص به، والتخلص من الأجنة حرقا أو إلقاءها للكلاب، بمنطقة كرداسة.

ووردت معلومات إلى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام طبيب نساء وتوليد مالك مركز ولادة خاص، بإجراء عمليات إجهاض للسيدات ويتخلص من الأجنة حرقا أو بالقائها للكلاب بأحد القري التابعة للمركز.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم و5 آخرين معاونيه، وبتفتيش المركز تم العثور على 3 أجنة داخل برميل في حالة تفحم، كما تم ضبط عدد من الأقراص المخدرة، وكذلك فتاة أجرت عملية إجهاض حمل.