كشفت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم السبت، أن تل أبيب تدرس التوجه نحو صفقة تبادل أسرى بعد حادثة مقتل 3 محتجزين في الشجاعية.



واعترف جيش الاحتلال أمس الجمعة، بأنه قتل عن طريق "الخطأ" 3 من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما حدث بالمأساة، فيما تظاهرت عائلات المحتجزين أمام وزارة الدفاع للمطالبة بصفقة تبادل فورا مع حركة (حماس).



ويكثف الجيش الإسرائيلي عملياته في بلدات ومدن الضفة الغربية، بموازاة حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.



وحتى الجمعة، خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.