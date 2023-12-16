الرئيس الكولومبي يلتقي طلابا فلسطينيين بالقصر الرئاسي

التقى الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو مع مجموعة من الطلاب الفلسطينيين، في القصر الرئاسي العاصمة بوجوتا.

وتوشح بترو بعلم فلسطين الذي قدم له كهدية، كما تبادل بيترو الحديث مع الطلاب، ونشر صورة تجمعه بستة طلاب على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" (تويتر سابقا)، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

Con jóvenes palestinos de Colombia , Bolivia y Chile. pic.twitter.com/sBatpUVzHv — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 15, 2023

والأربعاء، دعا الرئيس بيترو، نظيره الأمريكي جو بايدن، إلى التحرك بسرعة من أجل وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال بيترو في تدوينة على "إكس": "يتعين على الرئيس بايدن أن يتحرك بسرعة لوقف الإبادة الجماعية في غزة".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة، 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.