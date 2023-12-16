 الاحتلال الإسرائيلي يدفن مرضى ونازحين أحياء بساحة مستشفى كمال عدوان - بوابة الشروق
السبت 16 ديسمبر 2023 6:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الاحتلال الإسرائيلي يدفن مرضى ونازحين أحياء بساحة مستشفى كمال عدوان

وكالات:
نشر في: السبت 16 ديسمبر 2023 - 5:58 م | آخر تحديث: السبت 16 ديسمبر 2023 - 5:58 م

دهست قوات الاحتلال الإسرائيلي، خيام النازحين بالجرافات في ساحة مستشفى كمال عدوان، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال دفنت عشرات المرضى والنازحين أحياء بعد دهس خيامهم بجرافات بساحة المستشفى الواقع شمالي قطاع غزة.

وكانت أكثر من 20 جثة لشهداء موجودة في ساحة مستشفى كمال عدوان بعد أن دهستهم الجرافات الإسرائيلية"، لافتا إلى أن المستشفى دُمر بالكامل وقوات الاحتلال تستهدف أي شيء يتحرك في محيطه، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

من جهته، قال مدير عام وزارة الصحة بغزة للجزيرة، إن "قتل الجرحى والمصابين ودهسهم بالجرافات يجب أن يوثق من قبل المؤسسات الحقوقية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك