الاحتلال الإسرائيلي يدفن مرضى ونازحين أحياء بساحة مستشفى كمال عدوان

دهست قوات الاحتلال الإسرائيلي، خيام النازحين بالجرافات في ساحة مستشفى كمال عدوان، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال دفنت عشرات المرضى والنازحين أحياء بعد دهس خيامهم بجرافات بساحة المستشفى الواقع شمالي قطاع غزة.

وكانت أكثر من 20 جثة لشهداء موجودة في ساحة مستشفى كمال عدوان بعد أن دهستهم الجرافات الإسرائيلية"، لافتا إلى أن المستشفى دُمر بالكامل وقوات الاحتلال تستهدف أي شيء يتحرك في محيطه، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

من جهته، قال مدير عام وزارة الصحة بغزة للجزيرة، إن "قتل الجرحى والمصابين ودهسهم بالجرافات يجب أن يوثق من قبل المؤسسات الحقوقية".