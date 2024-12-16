العثور على عبوات مخدرات عليها علامات أكياس شاي تجارية بمطار نيوزيلندي

قال مسئولون، اليوم الاثنين، إنه تم العثور على مادة ميثامفيتامين المخدرة بقيمة ملايين الدولارات في حقيبتين متروكتين في مطار بنيوزيلندا.

وقالت هيئة الجمارك النيوزيلندية في بيان، إنه تم العثور على حوالي 5ر28 كيلوجرام من مادة ميثامفيتامين المخدرة تُقدر قيمتها السوقية بنحو 7ر10 مليون دولار نيوزيلندي (2ر6 مليون دولار أمريكي) في حقيبتين متروكتين بمطار أوكلاند الدولي خلال مطلع الأسبوع.

وعثر رجال الجمارك على 14 عبوة داخل الحقيبتين، تم تغليفها بأربع طبقات من غلاف لاصق أسود، ولفائف بلاستيكية شفافة، وعبوات تحمل علامة أكياس شاي تجارية، وغطاء بلاستيكي شفاف.

قال مدير الجمارك في مطار أوكلاند، بول ويليامز، إن اكتشاف المخدرات جاء بفضل "يقظة وإصرار" رجال الجمارك في الخطوط الأمامية.

وأضاف ويليامز: "لقد حالت هذه الضبطية دون وصول كمية كبيرة من المخدرات الضارة إلى مجتمعاتنا، ومن المؤكد أنها ستجعل المجرمين المتورطين يخسرون أموالهم في موسم عيد الميلاد".

وقالت هيئة الجمارك، إن كمية الميثامفيتامين كان من الممكن أن تتسبب في أضرار اجتماعية وتكاليف تصل إلى 9ر29 مليون دولار في البلاد.

وأوضحت هيئة الجمارك بأنها، في عام 2023، حققت رقما قياسيا في مصادرة مادة ميثامفيتامين المخدرة، حيث تم العثور على ما يقرب من 26 كيلوجراما من المادة المخدرة في بطانة حقيبة أحد الركاب