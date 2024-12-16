نقيب الصحفيين يعلن بدء إعداد مسودة مشروع قانون لزيادة موارد النقابة

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن النقابة عرضت على رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأزمة المالية التي تواجهها نقابة الصحفيين، خلال اجتماع معه الاسبوع الماضي.

وأكد البلشي خلال كلمته في جلسة "تطوير موارد نقابة الصحفيين بين القدرات وأزمات الواقع" ضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر العام لنقابة الصحفيين، على أن رئيس الوزراء أبدى تفهمه لمشروع قانون تنوي النقابة إعداده وتقديمه للحكومة لزيادة مواردها.

ودعا النقيب لتشكيل لجنة بشكل عاجل لصياغة مسودة مشروع القانون الذي سينظم زيادة موارد النقابة فيما يخص على سبيل المثال لا الحصر، الدمغات الخاصة بالنقابة وقاعات التدريب، على أن تضم اللجنة متخصصين واقتصاديين.

وأضاف البلشي أن كل جلسات المؤتمر اتفقت على تشكيل لجنة متابعة، لافتًا إلى أن النقابة ستترفع المخرجات للحكومة والنواب.

وتابع البلشي أن موارد مركز التدريب بنقابة الصحفيين يمكن أن تتحول لمصدر دخل قد يغطي تكلفة شهر وليس عاما.