النائب أحمد فرغلي لـ الحكومة: ارحموا الشعب

رفض النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب قرض بتسهيلات تجارية لصالح وزارة المالية من بنك دبي الإمارات وآخرين.

وقال فرغلي، خلال الجلسة العامة، إن "حكومة الاقتراض تناقض نفسها، الاقتصاد في انهيار والقروض أصبحت سمة أساسية ليس لها بديل، وزادت القروض ومعها الأعباء على الشعب المصري".



وتابع: "كنت أتمني الوزير يدخل بمشروع قانون يضبط المعاشات، في ظل انهيار العملة، ونقص المستلزمات، عشان مفيش عملة كله اقتراض وبيع أصول الدولة، وزيادة أسعار الكهرباء".

واستطرد: "الشعب لم يعد يتحمل، ارحموا الشعب من سياسات الحكومة، واتقوا الله".