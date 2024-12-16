وزير الدفاع الإسرائيلي: نحن أقرب إلى صفقة تبادل مع حماس أكثر من أي وقت مضى

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن «بلاده أقرب إلى إتمام صفقة تبادل للأسرى مع حماس، أكثر من أي وقت مضى».

وبحسب موقع «يسرائيل هيوم» العبري، جاء ذلك في تصريحات للوزير الإسرائيلي، خلال اجتماع للجنة الشئون الخارجية والدفاع في الكنيست.

ولم يفصح كاتس عن مزيد من التفاصيل حول الصفقة المطروحة على الطاولة، لكنه أكد أنها ستحظى بموافقة «أغلبية ساحقة» من أعضاء الحكومة

وفي وقت سابق، قال قيادي في حركة «حماس» لقناة «الشرق» للأخبار، إن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، «باتت أقرب من أي وقت مضى».

وأضاف القيادي - الذي اشترط عدم ذكر اسمه: «نحن أقرب من أي وقت مضى، للتوصل لصفقة تبادل للأسرى ووقف إطلاق النار إذا لم يعطل (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الاتفاق».

وشدد القيادي على أن المطلوب حالياً، هو أن تمارس واشنطن ضغوطاً على نتنياهو لإتمام الصفقة.

وذكر أن «حماس وفصائل المقاومة، قدمت موقفاً متقدماً وبمرونة كبيرة، يتمثل بالموافقة على وقف تدريجي للحرب، وانسحاب تدريجي وفق جدول زمني محدد ومتفق عليه، وبضمانات الوسطاء الدوليين، من أجل وقف العدوان وحماية شعب فلسطين».

لكنه شدد على أن حماس وفصائل المقاومة «لن تتنازل عن المطالب الفلسطينية بأن يؤدي الاتفاق إلى وقف دائم للحرب، والانسحاب الكامل من القطاع، وعودة النازحين وصفقة مشرفة لتبادل الأسرى».

وأقر بأن الوسطاء شددوا على عدم التطرق لتفاصيل الصفقة «حتى تنجح ولا تكون ذريعة بيد نتنياهو للتهرب»، موضحًا أن «الوسطاء يكثفون الاتصالات والمحادثات لسد الفجوات والوصول لاتفاق قريب»