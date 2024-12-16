تفاصيل أول اجتماع بين الهند والصين منذ 5 سنوات بشأن الحدود

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، عن اجتماع رفيع المستوى هذا الأسبوع مع الهند بشأن نزاعاتهما الحدودية هو الأول من نوعه منذ 5 سنوات، في مؤشر على تحسن العلاقات بعد أعوام من التوتر، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وسيعقد وزير الخارجية الصيني وانج يي اجتماعا مع مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال في بكين بعد غد الأربعاء بشأن "مسألة الحدود الصينية الهندية"، حسبما أفاد المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان في بيان.

وسيجتمع المسؤولان في إطار آلية مناقشة ثنائية رفيعة المستوى أنشئت عام 2003، وهي آلية "الممثلين الخاصين" لقضايا الحدود.

ويعود آخر لقاء من هذا النوع إلى ديسمبر 2019، بحسب وسائل إعلام هندية.

لكن نيودلهي قالت في أكتوبر الماضي إنها توصلت إلى اتفاق مع بكين بشأن تسيير دوريات في المناطق المتنازع عليها.

وتم الإعلان عن الاتفاق قبيل اجتماع رسمي نادر هو الأول منذ 5 سنوات بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة بريكس.

ويشترك العملاقان الآسيويان في حدود يبلغ طولها 3500 كيلومتر تشكل مصدرا دائما للتوتر وتسجل مناوشات متفرقة.

ووقع اشتباك دامٍ بين جنود البلدين عام 2020 على حدود التبت ومنطقة لاداخ الهندية، وخلّف ما لا يقل عن 20 قتيلا على الجانب الهندي و4 في الجانب الصيني.

وتتبادل بكين ونيودلهي الاتهامات بمحاولة الاستيلاء على أراضٍ على طول خط الحدود غير الرسمي على المرتفعات العالية.