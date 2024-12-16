استقرت البورصة المصرية اليوم الإثنين، لكن بميل نحو المنطقة الخضراء، عكس استقرار أمس الذي مال إلى المنطقة الحمراء.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.08%، ووصل إلى مستوى 30799.43 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد خسر أمس نحو 0.06%.

ولم تكن هناك أحداث ملفتة في البورصة اليوم غير بيان شركة حديد عز.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على طلب شركة حديد عز لنشر تقرير الإفصاح واستكمال إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري لقيد أسهم الشركة من البورصة.

وأكدت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أنه يجب عدم عقد اجتماع الجمعية إلا بعد نشر الملخص التنفيذي للمستشار المالي المستقل المتضمن القيمة العادلة للسهم بغرض الشطب على شاشات البورصة قبل انعقاد الجمعية بـ 15 يوما على الأقل.