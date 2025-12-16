عاهل الأردن يدعو واشنطن إلى ضم المملكة لبرنامج الدخول العالمي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا ملك الأردن عبد الله الثاني، الثلاثاء، واشنطن إلى ضم بلاده لبرنامج "الدخول العالمي" للولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال لقائه بالعاصمة عمان وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، وفق بيان للديوان الملكي.

وذكر البيان أن اللقاء ركز على "سبل تعزيز التعاون بين البلدين".

وشدد الملك على "أهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الاستقرار في المنطقة".

وأكد "أهمية انضمام الأردن إلى برنامج الدخول العالمي Global Entry الذي يهدف لتسريع معالجة إجراءات دخول المسافرين المشتركين بالبرنامج ممن يحملون تأشيرات دخول أو إقامات دائمة إلى الولايات المتحدة".

ولفت أن ذلك "يعكس عمق العلاقات الأردنية الأمريكية".

و"الدخول العالمي" برنامج فدرالي أمريكي موثوق للمسافرين، تديره هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، ويهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المسافرين إلى الولايات المتحدة.

والبرنامج متاح للمواطنين والمقيمين الدائمين في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مواطني عدد محدود من الدول التي أبرمت اتفاقيات شراكة مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص.

ولم يحدد البيان الأردني موعد وصول الوزيرة الأمريكية إلى المملكة ومدة زيارتها لها.