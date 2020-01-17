غلق شارع الهرم من ضياء إلى المطبعة 5 ساعات لنقل المرافق لتنفيذ «المترو»

أغلقت محافظة الجيزة، أمس الجمعة، شارع الهرم من منطقة المطبعة إلى شارع ضياء، من 12 صباحا إلى 5 صباحا لنقل خطوط المرافق المتعارضة مع أعمال حفر مترو الأنفاق، ويستمر الغلق فى نفس الوقت إلى الأحد المقبل.

وأوضحت المحافظة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة والشركة المنفذة للمشروع القومى لمترو الأنفاق " الخط الرابع " بتنفيذ أعمال نقل مرافق المتعارضة مع مسار المشروع .

وأشارت المحافظة أن الغلق الجزئى لشارع الهرم يبدأ من شارع الشيخ الشربينى " المطبعة " بالإتجاه القادم من المنطقة الأثرية فى اتجاه ميدان الجيزة، وتقاطع شارع الأهرام مع شارع ضياء بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة فى اتجاه المنطقة الأثرية دون تعطيل للحركة المرورية لمدة 3 أيام بدأت من أمس الجمعة وتنتهى الأحد غدا الأحد، حيث تبدأ الأعمال من الساعة 12 صباحاً إلى 5 صباحاً طوال أيام العمل لتفادى أوقات الذروة المرورية.

وذكر بيان المحافظة، أن العمل سيكون مستمر على مدار 24 ساعة أعلى الرصيف بشارع الأهرام بالإتجاهين بداية من شارع ضياء وحتى شارع الشيخ الشربينى ( المطبعة ) لمدة 10 أيام اعتباراً والتى بدأت من الثلاثاء الماضى و تنتهى الخميس المقبل.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كافة الجهات المعنية بالالتزام بالمواعيد المعلنة دون تأخير وإعادة الشئ لأصله وفتح الطريق أمام المارة والمركبات فور انتهاء الأعمال .

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين بالإلتزام بإرشادات وتعليمات اللوحات واللجان المرورية التى من المقرر نشرها بمحيط منطقة الأعمال تجنباً للتكدسات .