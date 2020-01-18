وزير البترول: استيراد مصر الغاز من إسرائيل يتوافق مع الأمن القومي

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن مصر أعلنت في عامي 2014 و2015 أنها لن تستورد الغاز من إسرائيل إلا بعد الانتهاء من قضايا التحكيم الدولي، بشرط أن يكون للاستيراد قيمة مضافة، وأن يتوافق مع الأمن القومي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن الغاز بدأ يتدفق إلى مصر يوم 15 يناير الجاري؛ بعد نهاية قضايا التحكيم الدولي، وأن مصر تستطيع استخدام الغاز الإسرائيلي في الإسالة والتصدير.

وأكد وزير البترول، أن استيراد الغاز في الوقت الحالي يعد جزءًا من الأمن القومي، وموضحًا أن مصر دولة استراتيجية تؤمن بدائل وتقوم بعمل مناورات ليكون لديها باستمرار روافد أخرى في حال الطوارئ مثل العطل أو النقص في حقول الغاز بها.



وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ونظيره الإسرائيلي عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، يوم الأربعاء الماضي، وهو ما يمثل تطورا مهما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز.