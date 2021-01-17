أهدى النجم محمد فؤاد، برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، أغنيته الجديدة «ليه»، والتي أذعيت على شاشة القناة، بنهاية حلقة اليوم من البرنامج.

وتحدث فؤاد، في الدقائق الأخيرة من البرنامج عن أغانيه المقبلة، وعن الخلاف بينه وبين الملحن الكبير حلمي بكر، وعن انتهاء عصر «الألبومات الغنائية» وعودة الأغاني المنفردة، وأيضًا عن الأسلوب الجديد الذي سينتجه خلال المرحلة القادمة في طرح أغانيه.

ووعد فؤاد كل من خيري رمضان وكريمة عوض، بأن يتم إهداء الأغنيات التى سيطرحها كافة للقناة، ولبرنامج «حديث القاهرة».