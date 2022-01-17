أدانت وزارة الخارجية السعودية، "الهجوم الإرهابي الجبان" الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات.



وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنّها "تدين بأشد وأقسى العبارات الهجوم الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة"، معتبرة هذه التفجيرات "هجومًا إرهابيًّا"، ومتوعدة بصد كل هجمات الحوثيين.



وأضافت أن المملكة تقف مع دولة الإمارات العربية الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها"، مؤكدة أن "العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر مليشيا الحوثي الإرهابية يعيد التأكيد على خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها للأمن والسلام والاستقرار المنطقة والعالم.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شرطة أبوظبي أنّ حريقًا اندلع أسفر عن انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، وحريق اندلع أيضًا في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي الدولي.



وأفادت الشرطة بسقوط ثلاث حالات وفاة أحدهم من الجنسية الباكستانية واثنان من الجنسية الهندية، وإصابة 6 آخرين بإصابات تترواح بين البسيطة والمتوسطة.



وأشارت الشرطة إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار (مسيرات)، بحسب التحقيقات الأولية، وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وأكدت بدء السلطات المختصة تحقيقًا موسعًا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين.



بالتزامن، قالت المليشيات الحوثية إنّها شنّت عملية عسكرية في العمق الإماراتي،وستعلن تفاصيلها في الساعات المقبلة.