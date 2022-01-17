السعودية: ميليشيا الحوثي تقف خلف الهجوم الإرهابي على مطار أبوظبي بالإمارات

أكدت السعودية اليوم الاثنين، أن ميليشيا الحوثي تقف خلف الهجوم الإرهابي على مطار أبوظبي بدولة الإمارات، والذي أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية، فضلا عن إصابة ستة آخرين.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الإثنين عن "إدانتها بأشد وأقسى العبارات، للهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ونتج عنه عدد من الوفيات والمصابين".

وأكد البيان: "وقوف السعودية التام مع دولة الإمارات الشقيقة ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها".

كما أوضح أن هذا العمل الإرهابي، الذي تقف خلفه قوى الشر ميليشيا الحوثي الإرهابية، يعيد التأكيد على خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وشددت السعودية على أنها مستمرة في التصدي لكافة المحاولات والممارسات الإرهابية للمليشيا الحوثية من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، حسبما أفاد البيان.

كما تقدمت السعودية بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب الإمارات الشقيق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين بهذا الهجوم.

وفي صباح اليوم أكدت شرطة أبوظبي، اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في عدد 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك، كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وأعلنت ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، تبنيها الهجوم الإرهابي على مطار أبوظبي في الإمارات.