بيان روسي: قوات حفظ السلام بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تعود من كازاخستان الأربعاء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه سيتم إنجاز عملية عودة جميع قوات حفظ السلام، التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، من كازاخستان إلى نقاط انتشارهم الدائمة بحلول 19 يناير الجاري.

وقالت الوزارة في بيان نقله موقع"آر.تى. عربية"، إن جميع طائرات النقل العسكري الـ14 نفذت رحلاتها المقررة اليوم الإثنين، وعادت من كازاخستان إلى مقاطعة موسكو مع قوات حفظ السلام الروسية.

وأضافت الوزارة: "وفقا للخطة المقررة اليوم وصلت جميع طائرات النقل العسكري الروسية من طراز إيل-76، وعددها 14 طائرة، حاملة على متنها القوة الروسية من قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إلى مطار تشكالوفسكي قرب موسكو قادمة من كازاخستان".

وذكرت الوزارة، أن عناصر القوات المحمولة جوا يقومون في مطار تشكالوفسكي، بتفريغ الطائرات من الأسلحة والمعدات العسكرية، ليتوجهوا بعد ذلك إلى نقطة التمركز الدائمة.

وأشارت الوزارة، إلى أن طائرات من طراز "إيل-"76، ستقوم اليوم كذلك بنقل أفراد ومعدات وحدات المظليين الروس، التي أكملت مهامها ضمن قوات حفظ السلام الجماعية، إلى مطار فوستوشني في مقاطعة أوليانوفسك.