عمرو أديب يوجه رسالة لـ «رئيس الوزراء»: «أدونا فرصة نعمل معاك حوار»

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد إجرائه حوارًا تليفزيونيًا مع قناة «BBC عربية».

وتابع، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، اليوم الأحد، أن رئيس مجلس الوزراء كان جاهزًا للقاء على الرغم من أسئلة المذيعة، قائلًا: «عندي غير مهنية ولكن رئيس الوزراء أبلى بلاء حسنا في الحوار».

وأضاف، أنه يتمنى إجراء حوارًا صحفيًا مع رئيس مجلس الوزراء، متابعًا: «أدونا فرصة أحنا برضو بتوعك، مش ناوي تعمل لقاء مع مذيعين مصريين، مش لازم معايا، لكن مع الإعلام المصري».

واستكمل، أن اللقاء الذي عرض اليوم، يعتبر ثالث لقاء لرئيس مجلس الوزراء يتم عرضه على التليفزيون، مضيفًا: «يعني هو أحنا ناقصين حاجة عن الأستاذة اللي سألت الأسئلة النهاردة هي متجاوزتش، ولا هو خرج عن شعوره».

كان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، حوارًا تليفزيونيًا مع فضائية «BBC عربية»، وناقش الحوار علاقة مصر بأمريكا، وتصحيح بعض المفاهيم الخاصة بحقوق التعبير عن الحريات داخل مصر.

