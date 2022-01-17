 عمار حمدي: شارة الأهلي فخر كبير.. ونسعى للفوز دائمًا - بوابة الشروق
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عمار حمدي: شارة الأهلي فخر كبير.. ونسعى للفوز دائمًا

عمرو فهمي
نشر في: الإثنين 17 يناير 2022 - 6:46 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يناير 2022 - 6:46 م

قال عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية في مباراة الإسماعيلي التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، في الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة.

وأوضح أن الأهلي قدم المطلوب منه في ظل ظروف المباراة، وأن الفريق يسعى للفوز دائمًا، على الرغم من الغيابات.

وأشار إلى أن بيتسو موسيماني المدير الفني كان حريصا على دعم اللاعبين والتأكيد على ثقته في قدرات الجميع، وهو ما كان له دور كبير في الأداء الذي ظهر عليه الجميع والقتال من أجل عدم الخسارة حتى الرمق الأخير.

وأضاف: «أي لاعب يرتدي قميص النادي الأهلي يكون دائما على قدر المسئولية، وسعادتي كبيرة للغاية بارتداء شارة قيادة الفريق في الشوط الثاني، فهي فخر كبير، وتعد ثاني أحلامي بعد ارتداء قميص الفريق».


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