موريتانيا تدين هجمات الحوثي الإرهابية على الإمارات

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أدانت موريتانيا اليوم الإثنين الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية ضد مواقع في العمق الإماراتي.

وذكرت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان أن موريتانيا تدين "بأشد وبأقسى العبارات قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

وأكدت موريتانيا "وقوفها التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها".

وكان وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد قد صرح بأن "استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية اليوم الإثنين لن يمر دون عقاب".

كانت شرطة أبوظبي قد أعلنت عن اندلاع حريق صباح اليوم أسفر عن وقوع انفجار في 3 صهاريج لنقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك بالإضافة إلى وقوع حادث حريق آخر في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وأضافت أن التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "مسيرة" وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق.