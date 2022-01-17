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#ابوظبي تحترق بطائرات وصواريخ الحوثيين المدعومين من #إيران. pic.twitter.com/jERbc7FfKS
— سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) January 17, 2022
#ابوظبي تحترق بطائرات وصواريخ الحوثيين المدعومين من #إيران. pic.twitter.com/jERbc7FfKS