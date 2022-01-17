

وأظهرت اللقطات، أعمدة كثيفة من النيران تتصاعد من جرّاء الحرائق التي أعلنت أبو ظبي السيطرة عليها.



وكانت شرطة أبوظبي قد أفادت في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأنّ حريقًا اندلع أسفر عن انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، وحريق اندلع أيضًا في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي الدولي.



وأشارت الشرطة إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار (مسيرات)، بحسب التحقيقات الأولية، وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وأكدت بدء السلطات المختصة تحقيقًا موسعًا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين.



بالتزامن، قالت المليشيات الحوثية إنّها شنّت عملية عسكرية في العمق الإماراتي،وستعلن تفاصيلها في الساعات المقبلة.



وتعرّض دولة الإمارات لهجمات من قِبل المليشيات الحوثية أمرٌ غير معتاد، على خلاف المملكة العربية السعودية التي كانت ولا تزال عرضة لهجمات عدائية يشنها الحوثيون، ودائمًا ما تثير قلقًا وتنديدًا على الصعيدين الإقليمي والدولي.