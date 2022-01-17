فينجادا يكشف كواليس إقالة البدري وتعيين كيروش للمنتخب

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تحدث نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، عن كواليس رحيل حسام البدري مدرب المنتخب الوطني السابق وتعيين البرتغالي كارلوس كيروش بدلًا منه خلال الفترة الأخيرة.

وقال فينجادا في تصريحات عبر قناة "المحور": "فوجئت بإقالة حسام البدري من منصبه كمدير فني من منتخب مصر".

وأضاف المدير الفني البرتغالي تصريحاته: "كان هناك بعض التراكمات ومن الواضح أن اتحاد الكرة كان وقتها يتعرض للكثير من الضغوطات، ولم تتم استشارتي في هذا القرار وكان اتخذ بالفعل من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم".

وتابع فينجادا تصريحاته: "أحمد مجاهد قام بسؤالي بشكل عاجل لاتخاذ القرار بتعيين مدرب مصر الجديد خلفًا لحسام البدري بعد الإعلان عن إقالته بشكل مفاجئ، ورأيت أن كيروش مناسب لهذه المرحلة".