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الرئيس العراقي: انفجارات بغداد أعمال إرهابية

د ب أ
نشر في: الإثنين 17 يناير 2022 - 4:43 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 يناير 2022 - 4:43 ص

وصف الرئيس العراقي برهم صالح مساء اليوم الأحد التفجيرات التي شهدتها بغداد بأنها أعمال إرهابية تهدد السلم الأهلي.

وقال صالح في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي في تويتر "إن التفجيرات الأخيرة التي طالت بغداد أعمال إرهابية إجرامية مدانة تهدد أمن وإستقرار المواطنين".
وأضاف أن هذه التفجيرات"تأتي في وقت مريب يستهدف السلم الأهلي والاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة مقتدرة حامية للعراقيين وضامنة للقرار الوطني المستقل ".
وأكد الرئيس العراقي" سننجح بتأزر الخيرين في مواجهة الإرهاب وإجتثاثه من جذوره ".
وبحسب بيان عسكري، فإن شخصين أصيبا بجروح جراء إنفجار عبوتين قرب مصرفين في مكانين منفصلين بحي الكرادة ببغداد.

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