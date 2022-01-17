الحريري يدين استهداف الحوثيين للإمارات بمسيرات إيرانية

أدان رئيس الحكومة اللبناني الأسبق سعد الحريري في بيان اليوم الإثنين استهداف الحوثيين لدولة الإمارات العربية المتحدة "بمسيّرات ايرانية"، داعياً لوقفة عربية تحمي الخليج وتوقف التمدد الإيراني.

وقال الحريري، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: " عندما تتمادى الميليشيات الحوثية في اعتداءاتها لتستهدف الإمارات العربية المتحدة، فهذا يؤكد أن أوامر العمليات في العدوان يتخطى تلك الميليشيات وقياداتها المحلية، وأن مصدر الفتنة والفوضى والتخريب هو دولة تضمر الشر للبلدان العربية وشعوبها".

وأضاف الحريري: "إنها مسيّرات إيرانية بامتياز استهدفت العاصمة الإماراتية ونفذت عدواناً مكشوفاً على المجال الأمني العربي، وعلى النجاح العربي في مختلف أوجه التقدم والانفتاح والحداثة".

وأدان الحريري "بأشد العبارات هذا العدوان وطالب بوقفة عربية تحمي الخليج وأمنه وشعبه، وتوقف التمدد الإيراني في دولنا ومجتمعاتنا".

واختتم الحريري تصريحاته قائلا: "دولة فاشلة تريد دول المنطقة على صورتها فتلجأ لأدوات تخريب محلية لضرب المجتمعات العربية وإثارة الفتن بين أبنائها".

كانت وكالة أنباء الإمارات (وام) قد أفادت بمقتل ثلاثة أشخاص جراء حريق وقع صباح اليوم في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، وأسفر عن انفجار ثلاثة صهاريج محروقات.

ونقلت الوكالة عن شرطة أبوظبي القول إن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية، إلى جانب إصابة ستة آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة.

ووفقا لما نقلته وكالة (وام)، تشير التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون طائرات بدون طيار في المنطقتين، وقد تكون هي التي تسببت في الانفجار والحريق.