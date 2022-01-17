وزير خارجية الإمارات: استهداف مليشيا الحوثي الآثم لمنشآت إماراتية لن يمر دون عقاب

أدان وزير خارجية دولة الإمارات، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية اليوم، مؤكدًا أن هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الاثنين.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم، واصفة تلك الهجمات بأنها جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية.

وقالت الوزارة إن هذه الميليشيا الإرهابية تواصل جرائمها دون رادع في مسعى منها لنشر الارهاب والفوضى في المنطقة في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ورفضها رفضا تاما.

كما أعربت وزارة الخارجية عن تعازيها الصادقة لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي ومواساتها للمصابين وأهاليهم متمنية لهم الشفاء العاجل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شرطة أبوظبي أنّ حريقًا اندلع أسفر عن انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، وحريق اندلع أيضًا في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي الدولي.

وأفادت الشرطة بسقوط ثلاث حالات وفاة أحدهم من الجنسية الباكستانية واثنان من الجنسية الهندية، وإصابة 6 آخرين بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة.