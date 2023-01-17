بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع شركة سيسكو العالمية لتوافق الخدمات الرقمية مع احتياجات ذوي الهمم

قام بنك مصر مؤخرًا بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة سيسكو العالمية، الشركة الرائدة في مجال الشبكات والتعاون والأمن السيبراني، حيث قام بتوقيع البروتوكول محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مع أيمن الجوهري المدير العام لشركة "سيسكو" في مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي.

جاء ذلك بحضور عاكف المغربي - نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وحسام عبدالوهاب - نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ولفيف متميز من قيادات البنك والشركة.

يأتي ذلك التعاون بغرض توافق الخدمات الرقمية بالإنترنت والموبايل البنكي مع احتياجات ذوي الإمكانيات المميزة "ذوي الهمم"، وذلك من خلال الاستفادة بخبرات سيسكو التقنية بالخدمات المصرفية الرقمية، مما يتيح لذوي الهمم إمكانية استخدام تلك الخدمات بصورة تتناسب مع احتياجاتهم المختلفة لضمان تجربة مصرفية سلسة عبر مختلف المنصّات؛ حيث ستتيح التحديثات إمكانية استخدام تقنيات الهواتف الذكية لدعم ذوي الهمم مثل إمكانية استخدام قارئ الشاشة لكافة الخدمات علي الإنترنت والموبايل البنكي مما يخدم ذوي الإعاقة البصرية، وإمكانية تكبير الشاشة لخدمة ضعاف البصر والارتقاء بتجربة العملاء بشكل عام.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول حرصًا من بنك مصر على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه العملاء من ذوي الإمكانيات المميزة بما يمنحهم تجربة مصرفية متميزة باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من المجتمع، ويأتي ذلك تماشيًا مع جهود الدولة التي تحث على تحسين مستوى كافة الخدمات المقدمة لتلك الفئة من القطاعات الخدمية بالدولة والعمل على دمجهم في المجتمع، وفي إطار برنامج "سيسكو" للإسراع في مسيرة التحوّل الرقمي في مصر، ودعم مساعي التحوّل الرقمي في "بنك مصر".

وصرّح محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر عقب التوقيع، بأن هذا التعاون يُعد خطوة على طريق أجندة التحول الرقمي التي ينتهجها بنك مصر لدعم منظومة التحول الرقمي وتقديم الحلول الرقمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء بما يتوافق مع احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وتابع: كما يعد هذا التعاون تأكيدًا على التزام البنك المستمرّ بتزويد عملائه بتجربة مصرفية تشمل الجميع من دون استثناء وفي مقدمتهم العملاء ذوى الهمم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع ويأتي ذلك تماشيًا مع توجه الدولة ومبادرة البنك المركزي المصري لتمكين ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية لجعلهم أشخاصاً فاعلين في المجتمع وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم ويأتي ذلك دعمًا لجهود الدولة تحقيقًا للشمول المالي.

ومن جانبه، قال أيمن الجوهري، المدير العام لشركة "سيسكو" في مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي: "يتيح لنا التطوّر التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم فرصًا كبيرة لدمج الأفراد من مختلف القدرات، والاحتياجات ودعمهم وتمكينهم.

وأضاف: ونؤمن في "سيسكو" بأنّ الاستفادة القصوى من الفرص والإمكانات التي توفرها الابتكارات التكنولوجية الحديثة تتحقّق فقط عند حصول كل العملاء من دون استثناء على الخدمات التي تقدّمها كلّ شركة، ويتيح لنا هذا التعاون مع "بنك مصر"، وبالتحديد ضمن القطاع المصرفي، تحقيق هدف "سيسكو" الأسمى وهو بناء مستقبل شامل للجميع." فمنذ إطلاق "سيسكو" لبرنامج الإسراع في مسيرة التحوّل الرقمي، نجحت الشركة في تنفيذ العديد من مشاريع التحوّل الرقمي التي تتمحور حول تنمية المواهب والمدن الذكية والاستدامة والأمن السيبراني والارتقاء بالخدمات الرقمية المقدّمة للمواطنين وتعزيز الشمولية الرقمية ضمن قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المصرفية وذلك في 48 دولة حول العالم.

كما أعرب المهندس أحمد عفت عبد الهادي – الشريك المؤسس ورئيس قسم النفاذ والشمول الرقمي بشركة أكسس أوول للحلول الرقمية، الشريك التقني بمبادرة شركة سيسكو العالمية، عن سعادته لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي من خلال تقديم محتوى رقمي قابل للاستخدام من خلال الأطراف المختلفة بصرف النظر عن قدراتهم الجسدية أو الحسية أو الادراكية مما يساعد علي دمج العملاء من ذوي الهمم ومستخدمي التكنولوجيات المساعدة لاستخدام المنتجات والخدمات الرقمية التي يقدمها بنك مصر لعملائه بما يتلاءم مع احتياجاتهم واستخداماتهم.

ويسعى بنك مصر دائماً لدعم جهود التحول الرقمي من خلال تقديم الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، ويعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.