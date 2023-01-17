روسيا تعلن إرجاء محادثات بين وزير خارجيتها ونظيره الإيراني «دون إبداء أسباب»

أعلنت وزارة الخارجية الروسية تأجيل محادثات، كان مزمع عقدها اليوم الثلاثاء، بين وزير الخارجية سيرجي لافروف، ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، دون إبداء أسباب هذا التأجيل.

وقالت الخارجية الروسية -في بيان نقلته وكالة أنباء (نوفوستي) اليوم- "تقرر تأجيل المحادثات بين وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف ووزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، والتي كان من المقرر إجراؤها في 17 يناير الجاري حتى موعد لاحق بعد اتفاق الطرفين على ذلك".

وكان من المقرر أن يتبادل الوزيران الآراء حول عدد من المواضيع الدولية والإقليمية، بما في ذلك الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني. كما سيبحثان التعاون في مجالي الطاقة والنقل.