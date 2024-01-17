بشرى سارة لمنتخب مصر قبل تحدي غانا بكأس الأمم

تقام غدًا الخميس مباراة قوية بين المنتخب الوطني وغانا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وتنطلق مباراة الفراعنة ضد غانا في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، والـ11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب فيلكس أوفوي بواني.

كان قد تعادل منتخب مصر أمام نظيره موزمبيق بنتيجة 2-2، بينما خسر منتخب غانا بنتيجة 1-2 على يد الرأس الأخضر، في الجولة الافتتاحية من المجموعة الثانية.

ووفقًا لـ شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن منتخب مصر يملك رقمين مميزين على مستوى المجموعات، أولهما هو الخسارة مرة واحدة فقط في آخر 20 مباراة خلال تلك المرحلة، عندما سقط على يد نيجيريا 0-1 في انطلاقة مشوارهما بنسخة «الكاميرون 2021».



كما نجح المنتخب المصري في تحقيق فوز واحد على الأقل خلال أول جولتين بشكل منتظم منذ نسخة عام 1992، عندما خسر وقتها على يد زامبيا ثم غانا نفسها.