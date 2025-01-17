أكد اتروش نيدزفيدكي المسؤول الإعلامي لنادي فرانكفورت، أن عمر مرموش لاعب الفريق سيكون خارج التشكيل الأساسي لمباراة بروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

وقال المسؤول الإعلامي لنادي فرانكفورت في تصريحات خاصة لموقع " الشروق": " مرموش لن يكون في قائمة الفريق المشاركة في مباراة دورتموند، بسبب وجود مفاوضات حالية مع ناد أخر".

وأضاف:" لن نقوم بإدلاء أي تصريحات حول نادي معين ولكن هناك مفاوضات متقدمة، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل، خلال الساعات المقبلة".

ووفقا لعدة تقارير صحفية أكدت أن نادي مانشستر سيتي قد توصل لاتفاق مع آينتراخت فرانكفورت للتعاقد مع عمر مرموش في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد مفاوضات ناجحة بين الطرفين، حيث أشارت التقارير أن قيمة انتقال مرموش تصل إلى 75 مليون يورو + 5 مليون يورو نظيرا لأهدافه والبطولات التي يحققها مع الفريق.

يستضيف آينتراخت فرانكفورت منافسه بوروسيا دورتموند في التاسعة والنصف من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب دويتشه بانك بارك ضمن منافسات الجولة 18 للدوري الألماني الممتاز.

وحقق فرانكفورت انتصارين متتاليين في الدوري المحلي، حيث فاز على سانت باولي بنتيجة 1-0 في الجولة 16، ثم تغلّب على فرايبورج بنتيجة 4-1 في الجولة 17.

وساهم مرموش في 4 أهداف خلال المباراتين بتسجيله هدف الفوز على سانت باولي ولهدف ثان في مرمى فرايبورج وصناعته لهدفين أيضًا أمام الأخير.

يذكر أن مرموش سجل خلال الموسم الحالي 20 هدفاً وقدم 14 تمريرة حاسمة في 25 مباراة ليصبح المهاجم البالغ من العمر 25 عاماً أحد أكثر المهاجمين تكاملاً وفعالية في القارة الأوروبية.