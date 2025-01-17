سان جيرمان يضم كفاراتسخيليا رسميا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده بشكل رسمي مع خفيتشا كفاراتسخيليا، لاعب نابولي الإيطالي، وذلك لتعزيز صفوفه، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاء في بيان رسمي من باريس سان جيرمان: "يسعد النادي أن يعلن عن التعاقد مع خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي وقع عقدًا حتى 2029، ليصبح الجناح البالغ من العمر 23 عامًا، والذي سيرتدي الرقم 7، أول لاعب جورجي في تاريخ النادي".

وعلّق خفيتشا كفاراتسخيليا على تلك الصفقة قائلًا: "إنه حلم أن أكون هنا. لقد سمعت الكثير من الأشياء الإيجابية جدًا عن باريس سان جيرمان، وأشعر بفخر كبير بالانضمام إلى هذا النادي العظيم وأتطلع حقًا إلى ارتداء ألواني الجديدة".

من جهته، قال ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان: "يسعدنا الترحيب بخفيتشا كفاراتسخيليا في عائلة نادينا".

وأضاف في تصريحات رسمية: "يعد خفيتشا واحدًا من أكثر اللاعبين إثارة في عالم كرة القدم، فهو موهبة رائعة، ويتمتع أيضًا بالشجاعة، ويكافح من أجل الفريق الذي يلعب له".

وأتم ناصر الخليفي تصريحاته قائلًا: "كان خفيتشا كفاراتسخيليا عازمًا جدًا على أن يكون جزءًا من نادينا العظيم، وأعلم أنه سيحقق جميع أهدافه معنا، ونحن سعداء بتعزيز فريقنا ومواصلة جعل الفريق هو النجم في باريس سان جيرمان".