نائب محافظ الأقصر يترأس اجتماع لجنة التوظيف لمشروع النمو الأخضر

عقد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، اجتماعًا مع أعضاء لجنة التوظيف الخاصة بمشروع النمو الأخضر، التي تم تشكيلها بموجب قرار محافظ الأقصر رقم 500 لسنة 2024، بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال في القطاع الخاص، وراغبي العمل، والمؤسسات الحكومية، والمجتمع المدني، مع التركيز على الوظائف المرتبطة بالنمو الأخضر الشامل والمشروعات الذكية صديقة البيئة.

تناول الاجتماع استعراض سبل الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى مختلف الجهات، وتحديد احتياجات سوق العمل من الكوادر والتدريبات المطلوبة. كما ناقش الحضور تحديد المواقع المناسبة لإقامة الدورات التدريبية التي تستهدف تأهيل الشباب والخريجين لسوق العمل.

وأكد نائب المحافظ أن اللجنة تهدف إلى رفع كفاءة الشباب بما يتماشى مع متطلبات السوق، بالتعاون مع مراكز التدريب التابعة للمحافظة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني. كما تسعى اللجنة إلى التنسيق مع الغرفة التجارية، واتحاد الغرف السياحية، ومكاتب العمل، لتوفير فرص عمل ودورات تدريبية متخصصة.

وأشار الاجتماع إلى أهمية تحسين الصورة الذهنية لدى الشباب عن سوق العمل من خلال تنظيم ندوات توعية وإرشاد مهني في القرى ومراكز الشباب، لتشجيعهم على الانخراط في المهن المختلفة.

وأكدت اللجنة على ضرورة تحديد احتياجات أصحاب الأعمال من العمالة وتوفير التدريب المناسب لضمان توافق الكوادر مع متطلبات السوق.

يُذكر أن مشروع النمو الأخضر يهدف إلى دعم التنمية المستدامة من خلال تعزيز فرص العمل في المشروعات الخضراء الذكية، وتحقيق الربط بين مختلف الجهات الفاعلة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.