مصدر مطلع: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والتنسيق بين الأطراف المعنية

أفاد مصدر مصري مطلع، اليوم، أنه تم إتمام الاتفاق على كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ اتفاق غزة، بما في ذلك تشكيل غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات.

وأكد المصدر أن الغرفة المشتركة تضم ممثلين من مصر وفلسطين وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، بهدف ضمان التنسيق الفعّال ومتابعة الالتزام ببنود الاتفاق.

وأضاف المصدر أن اجتماع القاهرة الذي عقد لمناقشة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، انتهى وسط أجواء إيجابية، مما يعكس التزام الأطراف المعنية بتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفي 15 يناير 2025، توصلت إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد 15 شهرًا من الصراع الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير واسع النطاق في قطاع غزة. الاتفاق، الذي تم بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، يتضمن وقفًا تدريجيًا لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة، وتبادل الأسرى بين الجانبين.

تفاصيل الاتفاق:

وقف إطلاق النار: يبدأ الاتفاق بوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

تبادل الأسرى: يتضمن الاتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، حيث يتم الإفراج عن رهائن إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

المساعدات الإنسانية: يسمح الاتفاق بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك الغذاء والدواء، لتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين.



لاقى الاتفاق ترحيبًا دوليًا واسعًا، حيث رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالخطوة، مؤكدًا على أهمية إزالة العقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما رحب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالاتفاق، معبرًا عن أمله في أن يكون بداية لعملية سلام أوسع في المنطقة.